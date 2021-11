«The Many Saints of Newark» står i skyggen av «Sopranos»

Filmversjonen av Tony Sopranos ungdomsår når ikke serien til knærne. Den har likevel sine øyeblikk.

Michael Gandolfini er overbevisende i rollen som Tony Soprano som tenåring. Men filmskaperne finner aldri helt ut av relasjonen mellom Tony og Dicky, spilt av Alessandro Nivola.

Kjetil Lismoen

Én time siden

Da «Sopranos» bokstavelig talt gikk i svart i 2007, var serieskaper David Chase tydelig på at han mente det. Da James Gandolfini i hovedrollen døde i 2013, regnet fansen med at døren var lukket for alltid.

Men så er den her likevel, spillefilmversjonen av det ikoniske serieuniverset.

