Den nye stemmen

Sjekk Hannah Storm på Øyafestivalen lørdag ettermiddag.

22-åringen Hannah Storm har en stemme av de sjeldne.

6 minutter siden

At det stadig gror godt med nye popartister i Bergen, er ikke akkurat en hemmelighet. Enkelte av oss vil kanskje si at det nesten flommer over. Alle er ikke like spennende, men noen skiller seg ut.

Som Hannah Storm.