«Tid for glede» er en stor begivenhet i norsk teater

Det er sjelden ny norsk dramatikk finner veien til store scener. Da er det gledelig at Arne Lygres «Tid for glede» er blitt et sprudlende mesterverk på Det Norske Teatret.

«Tid for glede» foregår i nåtid, men alle er kledd i rokokkokostymer og spiller storslagent og kokett. Det gir en helt fantastisk effekt, skriver vår anmelder.

Nå nettopp

«Bravo!!!» roper en mann på raden bak meg. Skuespillerne er på tredje applausen, og det er som om publikum ikke klarer å få gitt nok uttrykk for sin indre glede.

Arne Lygres nye stykke, «Tid for glede», er en stor hendelse i norsk teater.