Hør Forklart: Hvorfor hater internett Amber Heard?

Dommen har falt i rettssaken mellom superstjernene Johnny Depp og Amber Heard. Men opinionen på nett bestemte seg før juryen.

Amber Heard ble dømt til å betale Johnny Depp 15 millioner dollar i erstatning. Men han ble også dømt til å betale henne to millioner dollar.

40 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Et rettsdrama og et slags realityshow er over. Johnny Depp vant delvis rettssaken over ekskona Amber Heard.

Selve saken handlet om ærekrenkelse. Depp saksøkte Heard på grunn av en kronikk i The Washington Post i 2018, og Heard gikk til motsøksmål.