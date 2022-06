«Better call Saul» er det beste som ruller over skjermene nå

Historien om Saul Goodman er så god at man blir svimmel av detaljene. Serien gjør forgjengeren «Breaking bad» enda bedre.

Bob Odenkirk spiller Saul Goodman igjen. Den sjette sesongen av «Better call Saul» er ikke bare et mesterverk. Den gjør også forløperen «Breaking bad» bedre.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

24 minutter siden

Det tok noen år før jeg skjønte at Saul Goodman var et ordspill på «It’s all good, man». Det tok også tid å venne seg til at Goodman fikk egen serie etter «Breaking bad» avsluttet.