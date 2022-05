To år har gått: Nå går drømmen om Oslo Spektrum i oppfyllelse. Kultur Musikkanmeldelse Løftet taket i Spektrum

Sigrid leverte en heseblesende konsert med et helt rått energinivå.

Eivind August Westad Stuen

6. mai 2022 23:11 Sist oppdatert nå nettopp

Sigrid Solbakk Raabe har lenge båret på en drøm om å spille i Oslo Spektrum. Dessverre har de siste to årene utsatt planene. Pandemien var hard, også for popstjerner med millioner av strømminger. Men ikveld skjer det endelig: drømmen fullbyrdes og Sigrid inntar Oslos storstue. Med et helt ferskt album i bagasjen, til og med.