Forfatterne Lena Andersson og Åsa Linderborg mener den politiske styringen av kunsten i Sverige har vært for sterk

Sier identitetspolitikken har gått for langt i Sverige. – Det er blitt ren kvotering, sier Andersson.

Lena Andersson (t.v.) og Åsa Linderborg applauderer den svenske regjeringens nye regler for å styrke den kunstneriske friheten.

Nå nettopp

Den svenske forfatteren Lena Andersson er kjent for sine kritiske bøker om det svenske «folkhemmet», det politisk korrekte og den sterke sosialdemokratiske tradisjonen i Sverige.

Nå gleder hun seg over at den svenske regjeringen har lansert nye retningslinjer for kunstfeltet. De skal styrke den kunstneriske friheten. Bakgrunnen er en kritisk rapport fra i sommer der det kom frem at kunstnere føler seg styrt politisk.