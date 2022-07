En debut som stikker seg ut

Askjells album er et spennende stykke i grenselandet mellom samtidsmusikk og pop.

Askjell Solstrand går fra å produsere andre til å lage egen musikk.

Eivind August Westad Stuen

9 minutter siden

Askjell Solstrand har gjort seg bemerket som produsent for storheter som Sigrid og Aurora. Fyren begynte å leke i studioet allerede som 13-åring, og siden har ting ballet på seg.

Nå er han klar med sitt debutalbum som soloartist. «Everything will be ok» er en spennende affære i grenselandet mellom nyklassisk komposisjon og elektronisk popmusikk. Et verk som i mine ører vil bli stående som et av årets mest unike slipp.