Musikkfilmer går så det suser på kino. Dessverre følger ikke årets Sabeltann-film denne gulloppskriften. For selv om musikkprodusent Sol Heilo har gitt låtene nye og superfengende arrangementer, er filmens sangsekvenser relativt korte. Jeg føler meg rett og slett snytt for sangene som har vært norske landeplager i årevis.

Dette fremstår som et pussig valg. Spesielt fordi filmens produksjonsselskap, Qvisten Animation, nylig har hatt stor suksess med to andre musikkfilmer for barn: KuToppen (2018) og Dyrene i Hakkebakkeskogen (2016).