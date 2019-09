I en morsom, men også nedslående scene i denne Netflix-dokumentaren, forsøker en kinesisk bedriftsleder som har oppholdt seg lenge i USA, å forklare den amerikanske mentaliteten for andre nyankomne kinesere.

Han ber dem se for seg et esel, og at amerikanerne er dette eselet: «Eselet må strykes medhårs. Ellers sparker det dere. Vi må bruke visdommen vår for å veilede og hjelpe dem. For vi er flinkere enn dem».