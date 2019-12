Skrekkfilm er ofte myntet på et ungdomspublikum, og hver generasjon har sine favoritter som snakker til dem – fra Psycho via Eksorsisten til Halloween, Saw og It Follows. Oppskriften kan derfor gjentas og gjentas med små variasjoner.

Countdown føyer seg inn i den klassiske tradisjonen av det jeg bare kaller en smittsom forbannelse. Det har vært gjort mye bedre i utallige filmer før.