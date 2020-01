Bong Joon-hos Parasite har allerede imponert Aftenpostens anmelder, som trillet terningkast 6.

Nå er filmen nominert i alle de tre store kategoriene: beste film, beste fremmedspråklige film, samt beste regi. Den bitende og mørke satiren har allerede tatt med seg priser, blant annet Gullpalmen i Cannes i fjor.

Ellers var det som forventet Martin Scorseses The Irishman, Sam Mendes krigsfilm 1917 og Todd Philips Joker og Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood som dominerte nominasjonene.

Listen over de nominerte regissørene skuffer nok en gang. Selv om Greta Gerwigs Little Women er nominert i kategorien Beste film, uteble navnet hennes på listen over de beste regissørene. Nok en gang er den listen dominert 100 prosent av mannlige regissører.

Hvem som får ta med seg Oscar hjem, avgjøres 6. februar.

Her er de nominerte:

Beste film:

Beste fremmedspråklige film:

Corpus Christi, Jan Komasa

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables, Ladj Ly

Pain and Glory, Pedro Almodóvar

Parasite, Bong Joon Ho

Beste animasjonsfilm:

How to Train Your Dragon: The Hidden World Dean DeBlois

I Lost My Body Jeremy Clapin

Klaus Sergio Pablos

Missing Link Chris Butler

Toy Story 4 Josh Cooley

Beste skuespiller:

Antonio Banderas Pain and Glory

Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver Marriage Story

Joaquin Phoenix Joker

Jonathan Pryce The Two Popes

Beste skuespiller:

Cynthia Erivo Harriet

Scarlett Johansson Marriage Story

Saoirse Ronan Little Women

Charlize Theron Bombshell

Renée Zellweger Judy

Beste birolle:

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Beste birolle:

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Director:

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Philips – Joker

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-ho – Parasite

Beste dokumentarfilm:

American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave, Feras Fayyad

The Edge of Democracy, Petra Costa

For Sama, Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Beste original musikk:

Joker, Hildur Guðnadóttir

Little Women, Alexandre Desplat

Marriage Story, Randy Newman

1917, Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker, John Williams

Beste originale sang:

«I Can’t Let You Throw Yourself Away», Toy Story 4

«I’m Gonna Love Me Again,» Rocketman

«I’m Standing With You,» Breakthrough

«Into the Unknown,» Frozen 2

«Stand Up,» Harriet

Beste spesial effekter:

Avengers Endgame

The Irishman

1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker