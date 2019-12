Veteranen Rod Stewart suste denne uken inn på den britiske albumlisten The UK Album charts med albumet You’re In My Heart.

Albumet ble sluppet 22. november, og er den på alle måter garvede artistens tiende på listetoppen, ifølge BBC. Han dunket dermed Robby Willimas og The Who nedover på pallen. I tillegg kan han notere seg for den ikke fullt så glamorøse æren av å være tidenes eldste mannlige listetopper.