Koronakrisen har tvunget store auksjonshus over på nett. Advokat Cato Schiøtz kjøper bøker, antikviteter, glass og kart.

Koronakrisen har vist at både kjøpere og selgere var klare for å ta steget ut av auksjonssalen og over på nett. – Dette er den nye auksjonsformen, sier samler Cato Schiøtz.