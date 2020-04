1. Tog og taler

Vil du gå i digitalt 1. mai-tog, kan du klikke deg inn på ditt lokale arrangement fra et norgeskart på nett. I tillegg skal det strømmes direkte via LOs hjemmesider fra taler og appeller på Folkets Hus på Youngstorget i Oslo fra kl. 11.

2. Solidaritetskonsert

Arve Henriksen

Moddi, Gulla og flere kjente artister stiller opp i Norsk Folkehjelps digitale solidaritetskonsert på Rockefeller. I år har aksjonen temaet Folk forandrer verden! Stopp smitten – ikke demokratiet. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i samarbeid med Fagforbundet og LO inviterer til denne gratiskonserten, strømmet på Facebook.

Pengene som samles inn, er øremerket Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon.

Hvor: Rockefeller, strømmes på Facebook

Når: Fra klokken 19.00

3. Gatas Parlament sender live fra Melahuset

Gorm Kallestad / SCANPIX

Norsk venstresides fremste veteranrappere Gatas Parlament sammen med Holmlia Yacht Club Band inviterer til 1. mai-taler og musikk i en livestream fra Melahuset i Oslo. De lover en verdig, men vulgær feiring.

Hvor: Strømmes på Facebook

Når: Fra klokken 20:00

4. Poing! og Maja S.K. Ratkje

Dan Petter Neegaard

Nå kommer kamp- og arbeidersangene hjem til deg! Jazzscenen skifter midlertidig navn til Nasjonal jazzkringkasting og sender deg Poing! og Maja S. K. Ratkjes tradisjonelle 1. mai-konsert, denne gangen fra Victoria Scene.

Maja S.K. Ratkje (vokal), Rolf-Erik Nystrøm (saksofon), Frode Haltli (akkordion) og Håkon Thelin (bass) er blant norsk musikklivs frekkeste og mest nyskapende aktører. Her byr de på alt fra Rudolf Nilsen via Brecht/Weill og John Lennon til Rage Against the Machine.

Hvor: Strømmes på Facebook

Når: Fra klokken 20.00

5. Vømmøl-konsert fra Olavshallen

Bjåland, Nils

Hans Rotmo og hans nye utgave av Vømmøl slapp album og dro på turné med «Vømmølbasen og Porcelen Band». Den ble avsluttet i Olavshallen 2. november i fjor.

Konserten inneholder alle de største låtene til Vømmøl, og også noen fra den nye platen. I år skulle det blir stor sommerturné – det blir ikke noe av. Nå slippes livekonserten ut på streaming via Facebook-siden til Moskus, Dora3 og via adressa.no.

Hvor: Olavshallen, strømmes på Facebook

Når: Fra klokken 19

6. «Apocalypse nå» på drive in-kino

IMDB

Francis Ford Coppolas Apocalypse nå fra 1979 kan du se på drive in-kino på Tryvann.

I krig har galskapen mange ansikter. Et av dem tilhører oberst Kurtz. Han har begått krigsforbrytelser og bygd sitt eget hovedkvarter utenfor amerikansk militær kontroll mens Vietnamkrigen raser. Kaptein Willard må ta Kurtz av dage. Oppdraget blir et drepende dypdykk i krigens galskap. Med Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederic Forrest.

Begrenset antall plasser. Det kan være inntil fem personer i bilen. Billetter må kjøpes på forhånd på nettsalg.

Hvor: Parkeringsplassen på Tryvann

Når: Klokken 21.25