Anmeldelse «Barokk bevegelse»: Det er slik det ser ut når noen virkelig vil noe

Et av de mest tråklete spørsmålene som dukker opp i forbindelse med abstrakt og moderne dans – faktisk det meste av kunst, når man tenker seg om – er «Hva er det kunstneren vil si med dette?» Vi snakker gjerne om at noen «har noe på hjertet», at noe er «ladet med mening».

Men hva da på hjertet? Hvilken mening? Den som forsøker å oppsummere kunstnerisk mening i klartekst, ender ofte opp med flate floskler (en kjedelig fallgruve for kritikere). Hvis kunstneren ville si noe som kunne sammenfattes med noen få ord, så hadde sannsynligvis vedkommende gjort nettopp dét.