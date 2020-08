Instagram lanserer Tiktok-konkurrent

Onsdag ble den nye tjenesten rullet ut i 50 land, deriblant Norge.

Instagram lanserer Tiktok-konkurrent. Den nye tjenesten er blitt anklaget for å være en direkte kopi av Tiktok.

Den Facebook-eide billeddelingsappen Instagram lanserer denne uken et nytt videoverktøy kalt Reels.

«En ny måte å skape og oppdage korte, underholdende videoer på Instagram». Slik beskriver Instagram den nye tjenesten på sine egne nettsider.

Høres det kjent ut? I likhet med den populære og omdiskuterte appen Tiktok, lar Instagram Reels brukerne lage korte videoer på inntil 15 sekunder med musikk, filtre og effekter. Videoene kan deles med venner, følgere og andre som utforsker appen.

Instagram Reels er blitt anklaget for å være en kopi av Tiktok. I tillegg kommer Instagrams lansering på et tidspunkt der det er knyttet stor spenning til om USA kommer til å forby Tiktok.

Ikke egen app

Instagram har svart på anklagene om kopiering av Tiktok ved å understreke at de to produktene ikke er helt like, ifølge The Verge. Den største forskjellen er at Tiktok er en egen app, mens Reels kun er en funksjon i en allerede eksisterende app.

Ifølge CNBC ble Reels lansert i Brasil allerede i slutten av 2019, kom til Tyskland og Frankrike i slutten av juni og til India i juli. Denne uken ble tjenesten tilgjengelig i USA og en rekke andre land, deriblant Norge.

Facebook, som eier Instagram, har dårlig erfaring med å etterligne andre populære sosiale medier. Det er ikke lenge siden Facebook la ned appen Lasso, som var et forsøk på å etterligne Tiktok.

Det er heller ikke lenge siden Facebook la ned appen Hobbi – en app som minner mye om Pinterest. Facebook har derimot hatt større suksess med å tilby nye tjenester i sine eksisterende apper, blant annet «Stories» som minner mye om Snapchat.

Ifølge Din side lages en reel-video på lignende måte som en story/historie. Nederst på skjermen når du trykker på kameraikonet øverst til venstre, skal du kunne velge reels istedenfor historie. Da vil du få opp et kamera der du kan gjøre opptak, velge musikk, avspillingshastighet og filtre.