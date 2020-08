Amandaprisen: Prisrekord til «Barn»

Filmen «Barn» mottok fredag ni av de ti Amandaprisene den var nominert til. Så mange priser har ingen norsk film fått før.

Beste mannlige skuespiller: Jan Gunnar Røise, «Barn». Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

14. aug. 2020 21:40 Sist oppdatert nå nettopp

«Barn», som handler om etterdønningene etter at en 13 år gammel gutt dør i en ulykke på en skole, fikk svært gode anmeldelser etter at den hadde premiere på filmfestivalen i Venezia i fjor. Filmen var nominert til halvparten av de 20 prisene som skulle deles ut fredag kveld.

Det endte med pris for beste kinofilm og for best regi, beste mannlige skuespiller og birolle, filmmanus, foto, klipp, lyddesign og originalmusikk.

Den eneste av nominasjonene som glapp, var prisen for beste kvinnelige skuespiller. Den gikk til Andrea Bræin Hovig for «Håp». «Håp» fikk også prisen for beste produksjonsdesign/scenografi, mens «Spionen» fikk to priser: beste maske/sminke og beste kostyme.

Amandakomiteens ærespris gikk til Bente Erichsen, produsent, regissør og tidligere styremedlem i Norsk filminstitutt.

Stolte skapere

Da alle nominasjonene til «Barn» ble kjent i juni, var de som var med svært stolte da de kommenterte det til NTB.

– Det føles som at kvalitet blir belønnet, sa produsent Yngve Sæther.

Den forrige prisrekorden var det for øvrig «Kongens nei» som sto for, etter at den fikk åtte priser i 2017.

Årets Amandapriser ble kunngjort under en festsending fra studio i Oslo, sendt på NRK fredag, med kjente skuespillere, eksperter på film og andre gjester.

Fakta Fakta om Amandapris-vinnere 2020 * Beste norske kinofilm: «Barn», produsent Yngve Sæther, regi Dag Johan Haugerud * Beste regi: Dag Johan Haugerud, «Barn» * Beste kvinnelige skuespiller: Andrea Bræin Hovig, «Håp» * Beste mannlige skuespiller: Jan Gunnar Røise, «Barn» * Beste kvinnelige birolle: Ingvild Holthe Bygdnes, «Tunnelen» * Beste mannlige birolle: Thorbjørn Harr, «Barn» * Beste dokumentarfilm: «Selvportrett», produsent Margreth Olin, regi Katja Høgset, Margreth Olin og Espen Wallin * Beste barnefilm: «Flukten over grensen», produsent Cornelia Boysen, regi Johanne Helgeland * Beste kortfilm: «The Manila Lover», Produsent Lotte Sandbu og Nina Maria Barbosa Blad, regissør Johanna Pyykkö * Beste utenlandske kinofilm: «Joker», regissør Todd Phillips, distributør SF Norge * Beste filmmanus: Dag Johan Haugerud, «Barn» * Beste foto: Øystein Mamen, «Barn» * Beste klipp: Jens Christian Fodstad, «Barn» * Beste lyddesign: Gisle Tveito, «Barn» * Beste originalmusikk: Peder Kjellsby og Arnaud Fleurent-Didier, «Barn» * Beste kostyme: Ulrika Sjölin, «Spionen» * Beste maske/sminke: Siw Järbyn, «Spionen» * Beste produksjonsdesign/scenografi: Jørgen Stangebye Larsen, «Håp» * Beste visuelle effekter: Stephen Coren og Bert Deruyck, «Askeladden – I Soria Moria slott» Vis mer

Andrea Bræin Hovig vant beste kvinnelige skuespiller

Skuespiller Andrea Bræin Hovig hentet hjem prisen for beste kvinnelige skuespiller i den kritikerroste filmen «Håp». Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Andrea Bræin Hovig vant fredag kveld Amandaprisen for beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i filmen «Håp».

Det er første gang 47-åringen vinner prisen, som fredag ble delt ut i Haugesund.

Hovig spiller mot svenske Stellan Skarsgård i den kritikerroste filmen, som er både skrevet og regissert av Maria Sødahl. Tidligere i år vant filmen European Cinemas Label Award i Berlin.

«Håp» handler om hva som skjer med kjærligheten når en kvinne midtveis i livet får beskjed om at hun kun har tre måneder igjen å leve. Filmen er i stor grad basert på regissør Sødahls egne opplevelser.

Bente Erichsen tildelt ærespris

Bente Erichsen, produsent, regissør og tidligere styremedlem i Norsk filminstitutt. Berit Roald / NTB scanpix

Amandakomiteens ærespris gikk i år til Bente Erichsen, produsent, regissør og tidligere styremedlem i Norsk filminstitutt.

Erichsen debuterte som spillefilmregissør med «Over grensen» i 1987. Hun er også kjent for å ha laget film av Torbjørn Egners bok «Folk og røvere i Kardemomme by» i 1988. Erichsen var initiativtaker til både Amandaprisen og Heddaprisen.

Utdelingen av Amandaprisen 2020 skjedde i Haugesund fredag og ble sendt direkte på NRK. Odd-Magnus Williamson ledet utdelingen, der kjente skuespillere, filmeksperter og kulturminister Abid Raja var blant publikum.

Røise beste mannlige skuespiller

Jan Gunnar Røise Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

Jan Gunnar Røise vant Amandapris for beste mannlige skuespiller for sin rolle i «Barn».

Filmen «Barn» handler om etterspillet etter at ung gutt dør i en ulykke på skolen. 13 år gamle Lykke gis skylden for ulykken. Røise spiller Lykkes lærer og er blant flere som må finne ut hvordan hendelsen skal håndteres.

«Barn» var nominert til ti priser under Amandapris-utdelingen.

Årets Amandapriser ble kunngjort på NRK under en festsending fra studio i Oslo med kjente skuespillere, eksperter på film og andre gjester.

Kaptein Sabeltann ble folkets favoritt

«Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant» stakk av med den gjeve Folkets Amanda under Amandapris-utdelingen i Haugesund.

Publikum har stemt fram animasjonsfilmen som sin favoritt.

Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune regisserte filmen. Kyrre Haugen Sydness, som har spilt sjørøveren i forestillingene i Dyreparken i Kristiansand i flere år, har stemmen til Kaptein Sabeltann i filmen.