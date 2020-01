Da NRK la frem sine planer om å lage serien 22. juli for tre år siden, var budsjettet ifølge kanalen på «over 70 millioner kroner».

– Da jeg sa det, var jeg litt upresis, sier Ivar Køhn, dramasjef i NRK til Aftenposten.

Under Køhns presentasjon av serien i Kringkastingsrådet torsdag kom det frem at serien endte med et totalbudsjett på 106 millioner kroner. Av disse sto NRK for 86 millioner kroner. 20 millioner kroner er hentet inn på annet vis, blant annet gjennom støtteordninger.

22. juli handler om terrorhendelsene i Oslo og på Utøya i 2011 og har vært en omfattende produksjon. I flere uker har Dagbladet forsøkt å finne ut om serien holdt budsjett, men avisen er blitt nektet innsyn, først av NRK, siden av sivilombudsmannen. Det var Dagbladet som først omtalte de nye budsjettopplysningene torsdag, og kalte det for en «budsjettsmell». Den betegnelsen vil ikke Køhn vedkjenne seg.

– Jeg vil ikke si det var en budsjettsmell. Da jeg sa «over 70 millioner» var det basert på erfaring om hva ting koster. Etter hvert som vi jobbet med dette, så vi at serien kom til å koste mer. Derfor måtte vi justere budsjettet underveis.

Kostet mer enn ventet å være «nøyaktig»

Ifølge Køhn ble det dyrere enn ventet å fremstille 22. juli-hendelsene etterrettelig og nøyaktig.

– Vanligvis kan man eksempelvis tilpasse hvilke lokasjoner man vil spille inn scenene. Her var det viktig å være nøyaktig fordi folk har et så sterkt forhold til 22. juli, sier han.

Han nevner statister, kostymer og kulisser som eksempler på ting som kostet mer enn ventet.

– Har det vært noe problem for NRK at budsjettet stadig ble større?

– Nei, det var vært veldig stor forståelse for det. Vi hentet også inn en del støttemidler, slik at kostnaden ble 86 millioner totalt for NRK.

Uenighet om offentlighetsunntak

NRK har begrunnet hemmeligholdet rundt budsjettet med at programvirksomhet er unntatt for innsynskrav. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt har i Dagbladet stilt spørsmål ved grunnlaget til dette unntaket. Han hevder at siden NRK er skattefinansiert, med 6,4 milliarder kroner over statsbudsjettet, er mediehuset omfattet av offentlighetsloven.

Til Aftenposten forklarer Køhn at NRK er restriktive med å gå ut med tall på grunn av konkurransen i TV-bransjen. Når det så ble medieoppmerksomhet rundt budsjettet, ønsket han ikke at feil tall skull sirkulere for lenge.

– Ut fra debatten (i Dagbladet, red.anm.), har vi vurdert dette på nytt. Særlig siden vi, vel jeg, gikk ut i en tidlig fase og sa at prosjektet ville koste over 70 millioner kroner. Det har den gjort, men det ble upresist, sa han i Kringkastingsrådet.

– Det mest utfordrende jeg har jobbet med

Ifølge Køhn er NRK i en særegen posisjon når det gjelder kapasitet for å lage en så omfattende serie. Research og manusutvikling pågikk i årene 2014–2017. Innspillingen, som startet i 2018, gikk over 126 dager. Det var 259 talende roller, og 3500 statister.

– Dette er det mest utfordrende jeg har jobbet med. Det ligger i kjernen av kringkasteroppdraget. Det handler om en hendelse som preger oss alle og som det fortsatt snakkes om, sa Køhn.