Aurora skal opptre på Oscar-utdelingen

Aurora er selv Oscar-nominert i kategorien beste originalsang for «Into The Unknown» som er å høre i filmen «Frost 2». Stemmen til 23-åringen er også å høre i selve filmen, der hun dukker opp som «fjellenes stemme».

«Into The Unknown» er skrevet av Robert Lopez og Kristen Anderson-Lopez og skal framføres av Aurora og Idina Menzel under den storslåtte Oscar-seremonien 9. februar.

De fire øvrige som er nominert i kategorien beste originallåt, skal også opptre.

Elton John skal framføre låten «Love Me Again» fra filmen «Rocketman» og Randy Newman skal framføre sin «I Can’t Let You Throw Yourself Away» fra filmen «Toy Story 4».

Chrissy Metz framfører «I’m Standing With You» fra filmen «Breakthrough» og Cynthia Erivo bidrar med «Stand Up» fra filmen «Harriet».