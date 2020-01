Lyset i fyrlykten er mitt ansvar, insisterer fyrvokteren Thomas (Willem Dafoe) da han ankommer den værharde øya utenfor kysten av Nova Scotia. Sammen med ferskingen Ephraim (Robert Pattinson) skal han vokte fyret i fire uker innen de blir avløst.

De er et umake par. Den garvede fyrvokteren er en autoritær grinebiter som driver den yngre kollegaen til vanvidd med sine sjømanns-metaforer og regler. Vi skjønner tidlig at dette samværet vil bli en prøvelse for dem begge.