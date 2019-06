Årets biennale for nordisk samtidskunst i Moss er den tiende i rekken. Det er en begivenhet vi godt kan være med på å feire. Utstillingen ble etablert i 1998 som «en biennale for de unge kunstscener i Norden», men opplevde trange kår de første årene.

For at utstillingen skulle overleve måtte Moss kommune gjennom en rekke politiske stemningsskifter, Østfold fylke måtte slå sammen Galleri F15 og Momentum til en bærekraftig institusjon – Punkt Ø – og dernest måtte staten endre sin politikk slik at en større del av kulturmidlene kunne gå til denne typen arenautvikling.