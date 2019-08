– Vi flytter på fredag. Det blir gøy og spennende, sier Ida Wammer, ansvarlig redaktør i Natt&Dag.

I dag ble det klart at avisen har fått nye eiere. Even Aas-Engs selskap Venture Factory Media, som eier både Filter Media Norge og innholdsbyrået Newslab, tar nå over 51 prosent av aksjene, skriver Kampanje. Tidligere hovedeier Christian Rasmussen står igjen med 49 prosent.