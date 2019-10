(Bergens tidende): Kevin Vågenes hadde et par som liknet på Trond Giske og Haddy Njie på blokken til «Parterapi», men endte opp med å stryke ideen.

– Noen ganger er det for mye følelser i sving rundt en sak, som gjør det vanskelig å lage humor av det. Men jeg var også redd for å provosere for mange, sier Vågenes til Bergens Tidende.