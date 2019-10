I dag for ti år siden kunne man i NRKs Bokprogrammet se Karl Ove Knausgård sitte i en fluktstol et sted i Skåne og fortelle at han i sin nye romanserie «går langt, langt, langt inn i det private, det som ingen andre har noe med.» «Jeg prøver å dra livet så langt inn i litteraturen som mulig» – fortsatte han – «og der finnes det noen grenser, og de er så bastante at de merker jeg på kroppen når jeg skriver.»

«Ja, hvor har du satt grensen, da?» spør intervjueren, Hans Olav Brenner.