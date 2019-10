Nynorsk. Elsket av kreative skribenter for det store ordforrådet og de rike klangene. Hatet av majoritetselever som må bruke timevis på et språk de kanskje aldri vil uttrykke seg på. Kan en datamaskin løse floken? Og vil det i så fall føre til forflating av det mangfoldige målet?

Nynorsk pressekontor (NPK) fikk i fjor 800.000 kroner i støtte fra Kulturdepartementet til «robotstøtta omsetting». Hensikten var å utvikle et system som automatisk oversetter NTB-artikler fra bokmål til nynorsk. NPK har samarbeidet med NTB om utviklingen. Resultatene er så gode at prosjektet har fått en million kroner til på statsbudsjettet for 2020.