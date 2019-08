Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa. På flere vis utvikler hovedstaden seg til å bli et bedre sted for mennesker å bo. Jeg er opptatt av helheten – og er urolig. For by- og rikspolitikerne skusler helt unødvendig bort del etter del av Oslos historie.

Listen over sentrale offentlige bygninger som nå skal fraflyttes, rives og/eller selges er lang: Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichman hovedbibliotek, Oslo fengsel/Botsen, Munchmuseet på Tøyen, Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet, lokomotivverkstedet i Middelalderparken, Kunstakademi-bygningen, NRK på Marienlyst, Ullevål sykehus, regjeringsbygningene Y-blokken, Utenriksdepartementet, R5 og R6, samt den gamle Krigsskolen i Kvadraturen.