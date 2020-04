– Jeg blir glad og begeistret over at anmelderne har verdsatt nerven i romanen. Deborah Dawkin har gjort en formidabel jobb med oversettelsen til engelsk, sier Lars Mytting til Aftenposten.

I 2018 kom Søsterklokkene, den første romanen til Lars Mytting i en planlagt trilogi. Boken har fått svært gode kritikker i norske medier. I Storbritannia har The Times, Sunday Times og Financial Times brukt plass og rosende ord på The Bell in the Lake, som boken heter på engelsk. Nå har også The Guardian kastet seg over Myttings roman.