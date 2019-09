Hovedstaden er delt inn i 15 bydeler, hver med folketall som en stor norsk by. Aller størst er Frogner, med over 58.000 innbyggere. Hadde det vært en egen kommune, ville den vært landets 13. største. Den har et totalt budsjett på 1,8 milliarder kroner.

Bydelene har ansvaret for barnehager, men ikke skole. De har ansvar for barnevern og ungdomsklubber, men ikke for biblioteker. De har ansvaret for hjemmetjenester, men ikke for sykehjem – selv om de betaler for plassene og behandler søknadene. De behandler søknader om sosialhjelp og kommunale boliger, selv om ansvaret for boligene ligger i en annen del av kommunen.