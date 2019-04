Nostalgi har preget kulturlivet de siste årene. Når den såkalte «ten year challenge» drev over internett for noen måneder siden, kom også kvartetten som ikke vil bli kalt de nye Gitarkameratene på banen.

Det er nemlig ti år siden de la gitarene tilbake i kassene, og dermed et perfekt tidspunkt for en ny runde. Fredag kveld var de tilbake i Oslo Spektrum, hvor deres to suksessfulle album ble spilt inn forrige tiår.