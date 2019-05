Nytt fra Vampire Weekend: Så bra som popmusikk kan bli

Under lyttingen til dette fjerde albumet fra Ezra Koenig og hans Vampire Weekend, har jeg stadig oftere tenkt på The Beatles’ 50 år gamle klassiker The White Album. Platen der bandet og produsent George Martin for alvor brukte studioets muligheter, boblet over av kreativitet og samlet 30 låter fra pur pop via hardrock og akustiske perler til symfonisk avant garde. Fullføringen av en musikalsk revolusjon.

Father of the Bride er ingen lignende revolusjon, men tangerer likevel mange av opplevelsene. Det er noe med lekenheten i Koenigs låtskriverkunst, variasjonen i musikalske sjangere og den kreative eksperimenteringen med instrumentparken. Summen er amerikanske Vampire Weekends mest fullkomne verk. Et definerende popalbum for 2019.