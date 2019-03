Mediemeldingen kommer neste uke

Det bekrefter kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet til nettavisen.

Regjeringen har i Granavolden-plattformen varslet at all mediestøtte vil bli samlet i én ordning, og at NRK-lisensen vil bli fjernet.

Mediemeldingen springer ut fra innstillingen mediemangfoldsutvalget kom med i mars 2017. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å bedre mediemangfoldet i Norge. De uttrykte stor uro for mediesituasjonen, og ba om strakstiltak inntil mediene har fått på plass bærekraftige modeller.

Den varslede meldingen er blitt utsatt flere ganger siden da.