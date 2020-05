David Lynch slipper kortfilm på Youtube

Prosjektet har vært på trappene helt siden 2015, skriver NME , og i løpet av 20. mai kommer den til å bli tilgjengelig på filmskaperens egen YouTube -kanal.

Filmen er skrevet, regissert og animert av Lynch, mens Marek Zebrowski, som også tidligere har arbeidet med Lynch, har skrevet musikken.

I en samtale om prosjektet med USC Thornton School of Music, uttalte Lynch nylig:

– Hele poenget med vårt eksperiment var at jeg ikke skulle si noe om mine intensjoner, og så skulle Marek tolke det visuelle på sin egen måte. Jeg synes det er et vellykket eksperiment, jeg elsker musikken Marek skrev for Penderecki String Quartet.

I samme samtale uttalte Zebrowski: – Jeg synes det er en veldig melankolsk film – som også er veldig poetisk.

Lynch og Zebrowski står sammen bak albumet «Polish Night Music» (2007).