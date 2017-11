1 2 3 4 5 6 Heisenberg

En kvinne kysser en helt tilfeldig mann på en av Londons pendlerstasjoner. De har bare en ting til felles, men den er til gjengjeld essensiell: Ingen av dem skal rekke toget. Hun er 39 år, heter Georgie Burns og snakker litt for mye om seg selv.

Det aller meste hun sier er løgn, men det gjør kanskje ikke så mye. Georgie Burns ber uansett ikke om å bli forstått. Mannen hun møter på pendlerstasjonen er Alex Priest. En 72 år gammel slakter, som driver en av byens aller siste slakteriutsalg.

Mer enn et kjærlighetsdrama

Han sitter med armene i kors og er tilsynelatende ugjennomtrengelig. Eller? Det går jo som det må gå.

De lyver, de elsker, det avsløres hvem de er for hverandre – og hvem de kanskje var hver for seg.

Det er som at den britiske dramatikeren Simon Stephens kjemper mot sin egen fortelling. Han vil ikke at det bare skal handle om ung kvinne møter eldre mann. Han vil ikke at stykket kun skal dreie seg om to enkeltpersoner, som bruker timer, dager, uker i hverandres kroppslige og emosjonelle nærvær. Selv om dette, isolert sett, er nok til å lage både drama, kjærlighet og det som bedre er.

Kjærlighetens kvantemekanikk

Isteden har han kalt stykket for Heisenberg og referer til usikkerhetsrelasjonen i kvantemekanikken, som sier at enhver størrelse også har en annen størrelse, men at ingen av dem kan måles samtidig. Så er det opp til publikum å dra alle de lange kjærlighetsmetaforene på vei hjem. Mannen bak teorien er for øvrig den samme Heisenberg som forsøkte å utvikle en atombombe for Nazi-Tyskland. Simon Stephens stykke handler ikke om dette, men undergangen duver likevel i bakgrunnen. Det snakkes om teknologien som tar over. Om temperaturene som blir stadig varmere, slik at menneskene ikke merker sin egen undergang.

Det er to grunner til å se Heisenberg

Simon Stephens skriver poetisk, men han tar på seg for store sko. Dramatikeren lykkes nemlig ikke med å binde alt han vil si om kvantemekanikk, universet og uendeligheten sammen med kjærlighetshistorien. Dermed blir det hele både oppkonstruert – og en anelse banalt.

Det er to grunner til å se Heisenberg på Det Norske Teatret, og det er Marie Blokhus og Bjørn Floberg. Blokhus spiller den irriterende ensomme Georgie Burns med psykologisk og scenisk presisjon. Hun har tonnevis av ubrukt kjærlighet, men klarer ikke å forvalte den til annet enn å lage kaos. Blokhus lar oss forstå allerede fra første scene at hun aldri vil forlate den tilfeldige mannen på jernbanestasjonen. Og Floberg er en mann hun kan bli hos. Han har sin helt egen tyngdekraft på scenen.

Står der fullstendig naken

Til slutt står han foran henne – fullt påkledd i en traust blazer – men likevel fullstendig naken. Dramatikeren har spesifisert at effektene skal være minimale. På Det Norske Teatret har Mia Runningen laget et gulvteppe av Big Bang og noen metallstoler som lyser under sceneskiftene.

Jeg synes det blir litt overtydelig. Det samme er kostymene. Marie Blokhus har gjennom hele stykket hettegenser og joggebukse, samt sokker av ulik farge. Det er en slags ”arbeiderklasseuniform”, som jeg aldri har sett noen virkelige personer bruke, og som understreker det litt krampaktige med fortellingen. Men ikke la deg stoppe av denne litt surmagede anmelderen: Trenger du påfyll av kjærlighet i høstmørket, er ikke Heisenberg et dårlig sted å begynne.