– Å si at alle er blitt hårsåre, er litt lettvint

– Det var kanskje ikke alle som så for seg at satiren skulle være med over på nettet, men det er viktig at den meningsbærende tegningen fortsetter. De siste årene har det vært utrolig mye oppmerksomhet rundt faget mitt, sier Siri Dokken.

Satiretegneren, som blant annet jobber i Dagsavisen, skal undervise på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) for å utvikle satiretegningen. Stillingen, som er på 20 prosent i fire år, finansieres av Fritt Ord.

Satiretegningen har en stolt tradisjon i papiravisene, men har ikke vært det man tenker først på i den digitale overgangen.

– Det er veldig viktig at redaksjonene og andre fortsetter å se verdien av satiretegninger. Kan jeg bidra til det, er jeg kjempefornøyd, sier Dokken som er glad på feltets vegne og takknemlig for tilliten hun har fått.

Satiretegningens rolle har forandret seg

Etter Mohammed-karikaturene som skapte furore både i Danmark og Norge, og angrepet på Charlie Hebdo i Paris, er hun blitt spurt mange ganger om hun er blitt mer engstelig som satiretegner.

Selv om hun ble rystet av hendelsene, har hun ikke endret arbeidsmetoden sin.

– Tegnere kan ha ulik tilnærming til spørsmål som politikk og religion, og alle må ha en selvfølgelig rett til det, uten å frykte slike konsekvenser.

– Vil sikre at satiretegningen ikke svekkes

I prosjektbeskrivelsen KHiO sendte til Fritt Ord skriver Karianne Bjellås Gilje, dekan ved Avdeling Design på KHiO, at «satiretegningens rolle i den nye «krenkelseskulturen» har forandret seg til dels dramatisk», og hun mener at tegningen er blitt et viktig symbol på ytringsfriheten.

Nå har de en god mulighet til å styrke satiretegningen, mener dekanen.

– Vi vil bidra til å sikre at satiretegningen ikke svekkes, men fortsetter å tilføre de redigerte mediene viktige, frie ytringer på kunstnerisk høyt nivå, sier Gilje.

Tegneskolen ved KHiO fyller 200 år i 2018, og derfor er Gilje ekstra fornøyd med timingen.

– Denne støtten fra Fritt Ord vil gi oss mulighet til ytterligere fordypning og utvikling av satiretegningen i en fireårsperiode, i dialog med fagmiljø, studenter og aktører i Medie-Norge, sier hun.

Siri Dokken

Folk er ikke blitt mer hårsåre

«Krenkelseskulturen» dekanen snakker om, ble igjen aktuell etter at finansminister Siv Jensen (Frp) stilte i indianerkostyme på Finansdepartementets høstfest. Da hevet mange stemmen, og debatten handlet i stor grad om retten til å føle seg krenket.

Å si at folk er blitt mer hårsåre fordi folk reagerer så sterkt på kostymet, blir for enkelt, mener Dokken.

– Det er blitt vanligere å rope ut når man føler seg tråkket på, men samtidig er effekten av å bli tråkket på blitt veldig stor. Konsekvensen er annerledes.

En medievirkelighet der flere kan være sin egen redaktør, samtidig som at det som deles på nett er der for alltid, tror Dokken er mye av grunnen til at flere sier ifra. Men det betyr ikke at avistegnerens rolle har forandret seg.

– Vi kan ikke være bekymret for hvordan folk skal reagere på satire. Vi må kritisere makten, alltid. Og ikke minst: Den som har makt, må tåle mer enn andre.

For Dokken er det ennå tidlig i prosessen – hun har ikke lagt konkrete planer for hvordan undervisningen blir i praksis. Men hun håper også å lære mye selv.

– Det jeg gleder meg mest til, er å se hvordan kommende utøvere tar faget videre. Jeg tror det kommer et interessant skifte, og da bør læringen gå begge veier, sier Siri Dokken.