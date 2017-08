Seks artister du bør få med deg på Klubbøya

Klubbdagen under Øyafestivalen er som Bylarm i miniversjon, bare om sommeren. Med andre ord er det gode muligheter for store musikkopplevelser, men det kan være vanskelig å vite hva du bør prioritere.

Dette er ikke en komplette guiden for Klubbøya, men seks lovende artister det er verdt å sette av en halvtime til før den ordentlige festivalen sparkes i gang onsdag.

Her finner du rock, indiepop, EDM og et ordentlig sjangersjokk.

Propeller Recordings

1. Imitating Aeroplanes

Forventningene er skyhøye når Marius Drogsås Hagen fra Team Me slår seg sammen med Tord Øverland Knudsen fra The Wombats for å lage musikk sammen.

Det har de gjort tidligere, også med hell, og om de to sammen kan skape halvparten av musikkmagien som kom fra bare ett av bandene de var involvert ifra før, vil dette være starten på noe stort. På Klubbøya spiller de sine debutkonserter på Parkteatret. Her blir det garantert kø!

Hvor: Parkteatret

Når: 18.30 og 23.00

Black Pop

2. Rick Ashtray

Rick Ashtray blir obligatorisk om du er glad i god rock. De er satt sammen av medlemmer fra en lang rekke andre band, og de slapp nettopp EP-en INC., som Gaffa var raskt ute med å nominere som en av årets beste rockeutgivelser.

Dette er klassisk garasjerock som nekter å la gitarsoloen dø. Likevel høres det overraskende friskt ut! Og slik skal rocken være. Hit kan du dra om køen blir for lang på Parkteatret.

Hvor: Mono

Når: 23.00

Sofie Holtedahl

3. Amanda Tenfjord

Amanda Tenfjord er et navn mange allerede har fått med seg. Det er det flere grunner til, blant annet en mektig stemme og sterke låter til tross for ung alder. Artisten fra Tennfjord på Sunnmøre deltok på TV2-programmet The Stream i fjor, og vant Forbildeprisen på 50.000 kroner fra Norsk Tipping og Norsk Musikkråd under årets by: Larm.

Hvor: John Dee

Når: 20.45

Eget Selskap

4. 9 grader nord

Er du litt lei av at mange artister høres litt like ut, er det kanskje på tide med et lite sjangersjokk fra 9 grader nord. Halve bandet kommer fra Sri Lanka, og 9 grader nord blander jazz, baila, flamenco, bollywood og mer i en engasjerende miks. Under Bylarm i mars ble de en snakkis over natten, og det kokte da de spilte på Gamla.

Da kan der være lurt å stille seg i kø denne gangen også, og du rekker både 9 grader nord og Rick Ashtray om du går tidlig fra førstnevnte.

Hvor: Internasjonalen

Når: 23.30

Olav Stubberud

5. Coucheron

Ikke så glad i rock? Da kan Coucheron være en perfekt avslutning på kvelden før festivalen går i gang. Han har utmerket seg som dance- og EDM-produsent lenge, og fikk platekontrakt med Warner Music da han var 19 år. Nå er han litt eldre, men fortsatt i kategorien «lovende».

Faktisk er det lov å gi han stempelet «vellykket» når han allerede har flere store samarbeid bak seg og flere millioner avspillinger på Spotify alene. Her er det gode sjanser for en svett kveld.

Hvor: The Villa

Når: 23.40

Sara Angelica Spelling

6. Einar Stray Orchestra

Einar Stray Orchestra ga akkurat ut sitt tredje album, og har ulmet i det norske musikklivet i en stund. De har spilt på både Slottsfjell og Iceland Airwaves tidligere, men ikke Øyafestivalen. Det gjør de heller ikke i år, men det er verdt å ta turen innom på Klubbøya.

Med artister som Sufjan Stevens og Sigur Rós som tung inspirasjon i bakgrunnen, er det gode muligheter for gode musikkminner på John Dee.

Hvor: John Dee

Når: 22.15