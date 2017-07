Vince Gilligan: Netflix og «bingewatching» reddet Breaking Bad

På telefon fra USA en munter Vince Gilligan forteller hvor fascinert han alltid har vært av Norge. I september kommer skaperen av Breaking Bad og Better Call Saul hit for første gang.

Torsdag 21. september besøker han Nordiske seriedager, og han skal snakke både på bransjeseminaret og den delen av programmet som er åpent for publikum.

Gilligan er nok aller mest kjent for å ha skapt Breaking Bad, en av de mest kritikerroste seriene fra 2000-tallet.

Fakta: Nordiske seriedager Nordiske seriedager er en festival og konferanse som går over to dager. Nordiske TV-serier er, som navnet tilsier, i fokus. I år foregår festivalen i Oslo, og festivalområdet er på Vulkan. Datoen er 20. og 21. september. Nordiske Seriedager ble arrangert for første gang høsten 2016 og er et samarbeid mellom Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt. Kilde: Nordiske seriedager

Den siste som skjønte suksessen

– Det tok lang tid før jeg skjønte at Breaking Bad var en suksess. Jeg var bare overrasket over at den kom på luften i det hele tatt. Det var en vanskelig serie å selge, sier Gilligan.

Det gir mening når han legger det frem. Breaking Bad handler om Walter White, en mann i femtiårene som får beskjed om at han er dødssyk i løpet av de første minuttene av første episode. Etter det går han over til å lage metamfetamin i stor skala.

Det var ikke en typisk TV-historie da den kom i 2008.

– Da den kom på TV, ventet jeg bare på at den skulle bli kansellert. Det var for godt til å være sant. Det tok kanskje tre år før jeg slappet av og skjønte at folk faktisk likte serien.

Takker flaksen og Bryan Cranston

Breaking Bad ble en kjempesuksess, i alle fall om du ser på priser og kritikken. Tilsammen vant serien over hundre priser, blant annet Emmy for beste dramaserie både i 2013 og 2014. Bryan Cranston, som spiller hovedpersonen Walther White, fikk fire Emmy-priser og én Golden Globe for sin innsats.

Serieskaperen trekker også frem Bryan Cranstons innsats som én av hovedårsakene til at Breaking Bad fungerte.

– Han er blant de aller beste, og et fantastisk menneske. Han er sympatisk, og klarte å gjøre Walter White menneskelig samtidig som karakteren gjør alle disse forferdelige tingene.

I tillegg trengte de flaksen.

– Alt er litt avhengig av flaks, og i vårt tilfelle vant vi jackpot. Det var ikke planlagt. Vi hadde en historie jeg synes var interessant og som fikk leve lenge nok til at publikum la merke til den, forteller Gilligan.

Historien om Walter White, kjemilæreren som lager metamfetamin etter å ha fått dødsdommen, blir trukket frem som én av de beste karakterutviklingene på TV-skjermen noen gang.

Fakta: Disse seriene ser Vince Gilligan på: – Oh gosh, bryter Vince Gilligan ut når han får spørsmålet om hvilke serier han ser på i dag. Det er mye å ta av, og han understreker at det er et veldig begrenset utvalg han trekker frem. – Jeg liker veldig godt Silicon Valley, og som alle andre er jeg selvfølgelig en fan av Game of Thrones. I tillegg liker jeg Anne with an E, en serie av Moira Walley-Becket og spilt inn i Canada. Walley-Becket samarbeidet også med Gilligan på Breaking Bad.

Netflix reddet Breaking Bad

Mens flaks og Bryan Cranston får mye av æren for at Breaking Bad kom på TV-skjermen, takker Vince Gilligan Netflix for at serien fikk fullføre løpet.

– «Binge-watching» var noe nytt da vi var omtrent halvveis i Breaking Bad. Det reddet serien vår, for seertallene var ikke spesielt gode. Netflix og lignende tjenester lot seerne se alt de hadde gått glipp av.

Strømmetjenestene er blant faktorene Gilligan tror vil forme TV-bransjen også i tiden som kommer, men han tar ikke rollen som spåmann.

– Ingen vet hvor TV-bransjen er på vei nå, og det er en interessant periode både som produsent og forbruker. Kanskje alt blir tilgjengelig for strømming, eller kanskje episodene kommer til å bli kortere i et samfunn som går stadig raskere.

Han håper at TV-bransjen ikke går i samme fellen som filmbransjen gjorde. Han trekker frem dyre og store serier som Game of Thrones, der hver episode av sesong 7 koster rundt 10 millioner dollar.

– Alt trenger ikke å være «blockbustere». Slik bør det være i TV. Det som gikk galt med filmbransjen, var at alt gikk over til å handle om «blockbustere».

Breaking Bad førte også til spin-off-serien Better Call Saul. Vår anmelder ble begeistret av andre sesong.

Tilfredse mennesker er ikke god TV

Heldigvis har ikke Vince Gilligan førstehåndskjennskap til metamfetamin selv. Det var ikke derfor han laget Breaking Bad.

– Jeg var i 40-årene da, og jeg følte meg gammel. Jeg tenkte mye på det, og ble interessert i ideen om en middelaldrende, døende mann som ikke hadde oppnådd noe stort, men som ville ha et ettermæle. Det er hjertet i historien.

Metamfetaminet er bare det som driver den menneskelige historien fremover, forklarer Gilligan. Likevel blir måten narkotikaindustrien i grenseområdene mellom USA og Mexico trukket frem som realistisk.

Men det er ikke de store konfliktene som inspirerer Vince Gilligan.

– Det er mange gode ideer rundt oss, i verdenspolitikken eller det som skjer med klimaet. Det kunne vært gode tema, men jeg ser på de små tingene. Mennesker er mennesker. De kan skilles av landegrenser og kultur, men på innsiden er de like. Karakterer folk kan kjenne seg igjen i, har potensial.

Han synes det er interessant å se hva som fungerer på TV. Gjennom hele livet jobber vi hardt for å bli lykkelige og tilfredse, men de gode historiene handler ikke om det. Der vil vi se det motsatte.

– Mennesker som trenger noe, er oppskriften på drama, enten det er respekt, kjærlighet eller penger. Tilfredse mennesker er ikke god TV, sier Gilligan.