1 2 3 4 5 6 The Dark Tower (USA)

Jeg var så heldig å se denne filmen sammen med et familiemedlem som er akkurat litt yngre enn aldersgrensen. Det økte min egen opplevelse med flere hakk.

Da ble det den typen film hvor man kjenner grepet fra rundt armen stramme rundt sidemannen seg når det blir intenst, og fra tid til annen hører man seg selv hviske: Går det bra? Er det for skummelt?

Danske Nicolaj Arcel har allerede i mange år utmerket seg som stødig både som manusforfatter og regissør. Debutfilmen som regissør het Kongekabal (2004) og var stilsikker og smart utenom det vanlige. Siden har han truffet blink både med manuset til Menn som hater kvinner, og manus og regi på En Kongelig Affære.

Og nå er det altså Stephen Kings bøker som får kjørt seg. The Dark Tower er en serie på åtte romaner som jeg ikke har noe forhold til, men ut ifra filmen kan man ane at de inneholder en tematisk dybde som filmen ikke klarer å matche.

Aftenposten har også anmeldt tegneserieversjonen av The Dark Tower.

Luremus-aktig konstruksjon

En fortekst forteller om hvilket tårn tittelen henviser til. Det holder verden sammen, men kan smadres av et barns tankekraft.

Spennende. Tenkte jeg.

Men jeg får ikke noe nærmere forklaring på hva dette tårnet er for noe, hvor det kommer fra, hva det betyr, hvem som står bak, og så videre.

Det forblir rett og slett en god gammeldags McGuffin – altså en klassisk plot-konstruksjon som filmskaperne regner med at få kommer til å bry seg om, så lenge det øvrige har høyt temperatur.

Greit nok. Jeg kan godt late som om dette ikke er en svakhet, men det er likevel noe luremus-aktig over en sånn konstruksjon, og det blamerer dypest sett hele byggverket. Men, altså, så lenge man klarer å late som om dette ikke er et problem, er filmen ellers spennende nok.

Sony Pictures

Matthew McConaughey tar aldri helt av som skurk

Hovedpersonen er en ungdom som tilhører den alltid like fascinerende arketypen «ung synsk person», som omgivelsene syns er ko-ko, men som naturligvis bare er klokere enn alle andre.

Spesielt er starten, når vi begynner å pusle sammen hva han faktisk kan, tiltrekkende. Han er til alt overmål godt spilt av en kar som heter Tom Taylor, som jeg gjerne ser mer av.

Den slemme som ønsker verden i ruiner spilles av Matthew McConaughey, nå relativt slank igjen etter utskeielsene i Gold for noen måneder siden. Han er fin som ond og skruppelløs, men han går ikke akkurat i kjelleren skuespillermessig, så det tar aldri helt av.

Sony Pictures

«Elba er følsom, plaget, øm og melankolsk»

Den eneste som virkelig gjør filmen verdt å se, er Idris Elba. Han er jeg svak for. Veldig svak. Stringer Bell fra The Wire kommer for meg alltid til å tilhøre gruppen av de mest intelligent portretterte narko-bakmennene populærkulturen har skapt.

Han ser naturligvis godt ut, men fascinasjonen stikker langt dypere. Han har en ro over seg som ikke bare er lakonisk, men følsom, plaget, øm og melankolsk.

De siste ryktene rundt Elba sier for øvrig at mye tyder på at han kommer til å prioritere ny sesong av tv-serien Luther fremfor å bli den nye James Bond. Hvis det stemmer, er det ille, til og med uforståelig. Han har akkurat de egenskapene som kunne ha løftet Bond inn i en mer kompleks emosjonell æra.

Sony Pictures

God underholdning – men dybden uteblir

Uansett lar Elbas utstråling seg ypperlig kombinere med denne rollen som hardkokt og desillusjonert revolvermann i en ørkenpreget avkrok et sted i universet.

Han er siste skanse i forsvaret av alt som finnes. Og den synske unggutten hjelper ham.

Når det drar seg til tilgodeses vi med et passende antall tilfredsstillende scener hvor revolverkunsten når store høyder. Det er lekkert gjort, og dessuten både tøft og heftig. Spesielt for dem som i fysisk eller mental alder befinner seg rundt den foreslåtte aldersgrensen. Men antagelig også for en god del andre.

Dessverre uteblir dybden som kunne ha løftet filmen inn høyere og mer evigvarende sfærer. Legger man evigheten til side, blir det likevel et par sugende timer.