«Liebhaberne» avslutter «Berlinerpoplene»-serien med et sukk

Anne B. Ragde

Liebhaberne

Forlaget Oktober

Da Berlinerpoplene kom ut i 2004, var jeg en gutt på 14 år. Da var ikke starten på Anne B. Ragdes ekstremt populære familiedrama det som engasjerte meg mest. Nå, i litt mer voksen alder, har det vært en stor glede å bli kjent med Neshov-familien. For det er slik det føles – som om du blir kjent med en helt ekte og levende familie.

Som en 27 år gammel mann, er jeg nok ikke kjernemålgruppen til Ragdes serie. Likevel var den første boken utrolig rørende og engasjerende. Viktigst av alt var menneskene: Den litt dysfunksjonelle Neshov-familien.

I Liebhaberne er de like levende, ekte og elskverdige som de var i den første boken. Men i den femte, og sannsynligvis siste, boken i serien, er ikke den samlende kraften som trekker leseren inn like sterk.

Trenger du tips til bedre bøker å lese i høst? Her er bøkene vi gleder oss til.

Det handler mest om ting

Torunn har tatt over Neshov-gården og gått inn i begravelsesbyrået til Margido. Erlend er i København og har fått frie tøyler til å pusse opp en enorm villa han skal dele med Krumme og barna. Tormod, faren som egentlig også er broren til Margido, Erlend og den avdøde Tor, har flyttet til sykehjemmet.

Det er Tormod som skal stå i sentrum denne gongen, selv om både Torunn, Erlend og Margido får mye oppmerksomhet. Den gamle mannen som var tilnærmet taus i starten, blir også fantastisk levende når Ragde fører pennen. Han vil ikke være til bry og insisterer på å klare seg selv så langt det går, og han er blitt uendelig glad i Torunn og resten av familien.

Fakta: Anne B. Ragde – «Liebhaberne» Femte og sannsynligvis siste bok i serien om Neshov-familien. Den første boken kom ut i 2004. Tilsammen er opplaget på de fire første bøkene i serien på over 1,2 millioner. Boken er utgitt på Forlaget Oktober.

Noe av det viktigste for Tormod, er å kjøpe en flaggstang og et nytt flagg til Torunn på Neshov-garden. Hvor viktige materielle ting blir, spesielt i tunge tider, er et tema gjennom hele romanen. Det er også dette tittelen spiller på: En liebhaber er en som setter pris på og samler på bestemte ting, eller som har lyst til å kjøpe noe som er til salgs.

Ved siden av Tormod som vil kjøpe flaggstang, kjøper Margido og Torunn dyre designkister som blir stående på lageret. Erlend bruker enorme summer på oppussing med fliser fra et italiensk kloster, samt en unødvendig skinnjakke, og på hjemmebane bruker Torunn all fritid på å pusse opp hvert rom i huset, utenom sitt eget soverom. Tyngden som blir lagt i materielle ting, får også Ragde frem i måten hun skriver på. Skildringene av objekt er detaljerte og lange. Til tider for lange.

En tom følelse når det hele er over

Liebhaberne er en varm, men uengasjerende slutt på Berlinerpoplene-serien. For det meste følger du Neshov-familien gjennom en udramatisk hverdag, og som leser blir du sittende og vente på at noe skal skje. Når den dramatiske vendingen kommer helt mot slutten av boken, er det over så brått at det ikke har den store effekten.

Les Liebhaberne om du har et sterkt ønske om mer fra Neshov-familien. De er fremdeles en sjarmerende familie som det er lett å være glad i. Ragde skriv også like solid som før, og sidene flyr forbi. Men vær forberedt på å sitte igjen med en tom følelse når det hele er over.