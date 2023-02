Ruben Östlund leder Cannes-juryen

To ganger Cannes-vinner Ruben Östlund skal lede juryen gjennom neste utgave av filmfestivalen – som arrangeres i mai.

Gjør seg klar for juryarbeid: Ruben Östlund har fått et fint oppdrag.

28.02.2023 12:30

«Jeg er glad, stolt og ydmyk over å bli betrodd æren som jurypresident under årets konkurranseseksjon av Cannes-festivalen. Ingen steder i filmverdenen er forventningen så sterk som når teppet går opp for de konkurrerende filmene på festivalen her», sier Östlund via en pressemelding. Han legger til:

«Det er et privilegium å få være del av dette, sammen med kjennerne i Cannes-publikummet».

Östlund kunne ta med seg Gullpalmen i Cannes for filmen «Triangle of Sadness» under fjorårets festival. Fem år tidligere vant han samme pris for filmen «The Square».

«Triangle of Sadness» er også nominert til tre Oscar, blant annet i kategorien for beste film.

To ganger tidligere har doble Gullpalme-vinnere ledet arbeidet til juryen: Henholdsvis Francis Ford Coppola i 1996, og Emir Kusturica i 2005.

I år arrangeres filmfestivalen i Cannes fra 16. til 27. mai.