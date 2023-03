Dagens quiz: Mandag 20. mars 2023

Hvilken klubb spilte Erling Braut Haaland for fra 2019 til 2020?

1. Hvilket dyr heter Corvus cornix på latin?

2. Hva heter kunstneren som nylig ble dømt til fengsel for å ha solgt malerier av «Werner Jensen», uten å oppgi at han egentlig har malt bildene selv?

3. Hvilken klubb spilte Erling Braut Haaland for fra 2019 til 2020?

4. Hvilket naturprodukt brukes for å fremstille mjød?

5. Hva heter Spanias viktigste vindrue, som finnes i blant annet Rijoja, Navarra og Penedès?

6. Hva heter USAs mest verdifulle selskap?

7. Hva heter halvøya som omfatter rogalandskommunene Tysvær, Haugesund og Vindafjord?

8. Hva står UDI for?

9. Hva er en pantalong?

10. Hva er navn både på et radioprogram sendt på NRK P1 fra 1984 til 2015 og en roman av Anne B. Ragde?



1. Kråke.

2. John Hedemark.

3. Red Bull Salzburg.

4. Honning.

5. Tempranillo.

6. Apple.

7. Haugalandet.

8. Utlendingsdirektoratet.

9. En bukse.

10. «Nattønsket».