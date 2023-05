15-åring hengt ut som «nepo-baby»

Unge stjerner med berømte foreldre er blitt fritt vilt etter at en ny debatt om nepotisme i Hollywood tok av på sosiale medier.

Ever Anderson på en visning av «Peter Pan and Wendy».

22.05.2023 10:16

LOS ANGELES (Aftenposten): Før i tiden var det et pluss i Hollywood å være barn av store stjerner. Nå føler derimot mange skuespillerspirer at de omtrent må be om unnskyldning for å ha berømte foreldre. Unge stjerner er blitt fritt vilt på sosiale medier etter at «nepo baby-debatten» tok av.

Den 15 år gamle skuespilleren Ever Anderson er en av dem som er hengt ut.