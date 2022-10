20 år etter «bokhandleren i Kabul» dro Åsne Seierstad tilbake. Hun møtte en by der kvinner er utradert i arbeidslivet og fra gatebildet.

Igjen gikk hun opp trappen til bokhandelen. En ung, ukjent mann kikket på henne og spurte: – Er du Åsne?

Åsne Seierstad har skrevet ny bok om Afghanistan, «Afghanerne».

Hilde Bjørhovde Journalist

Signe Dons Fotograf

6 minutter siden

I vår dro Åsne Seierstad tilbake til Kabul. Hun forteller at det var som å komme til et helt annet land enn det hun opplevde for 20 år siden.

– Da reiste jeg i hælene på Taliban og så døde talibaner i veikanten. Jeg slapp ikke inn i deres territorier.