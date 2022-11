Dagens quiz: Fredag 25. november 2022

Hvilken blåmuggost fra gårdsmeieriet Tingvollost ble kåret til verdens beste ost i 2016?

1. For fire dager siden ble mer enn hundre mennesker drept i et jordskjelv. På hvilken øy?

2. Hva kalles de to hovedtypene av diabetes?

3. Hvem utgjorde duoen Wham! i 1980-årene?

4. Hva kalles en kvinne som jobber med å veilede modeller?

5. Hva heter biblioteket som ligger i det sydvestre hjørnet av Solli plass i Oslo?

6. Hvordan lyder det latinske navnet på stjernetegnet steinbukken?

7. Hvilket herrelandslag er rangert som verdens beste av Fifa?

9. Hva var bakgrunnen for at Paul Ryan figurerte mye i mediene i 2012?

10. I hvilket råd er Kristin Danielsen direktør?



1. Java.

2. Diabetes type 1 og diabetes type 2.

3. George Michael og Andrew Ridgeley.

4. Modellmamma.

5. Nasjonalbiblioteket.

6. Capricornus.

7. Brasil.

8. Kraftkar.

9. Han var republikanernes visepresidentkandidat i valget.

10. Kulturrådet.