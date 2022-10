«Etterglød»: Lyst og lett om dødssyk kvinne

Denne serien gjør trolig mer for både kvinnehelsen og mannehelsen enn hvilken som helst skjønnhetsklinikk.

Nina Ellen Ødegård spiller 40 år gamle Ester som får påvist kreft. Thorbjørn Harr spiller hennes ektemann Arild.

I vårt trygge land er kreft en av de største truslene som kan ramme en barnefamilie. Bomben slår ned samme dag som trebarnsmoren Ester fyller 40: Hun har livmorhalskreft.

«Etterglød» handler om hvordan hennes familie og venner blir påvirket av at hun har en livstruende sykdom. Mange publikummere frykter sikkert at dette er en veldig trist serie. Det er den ikke. Flere grep bidrar til at tonen er lett og lys selv om utgangspunktet er bekmørkt.