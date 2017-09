Dette er danskenes gave til Skam-fansen

1 2 3 4 5 6 Skam

Når William (Jonathan Stahlschmidt) kommer inn på scenen, så skriker hele salen. Luggen, blikket, frakken. Alt er musealt bevart av det danske teateret Aveny-T. Ungpikehylene overdøver replikkene, men det er kanskje ikke så farlig, for alle i publikum vet uansett hva som skal sies.

Alle nøkkelscenene fra sesong 1 er med. Det er morsomt, det er gripende, det er multimedialt. De unge, danske skuespillerne gjør svært gode rolleprestasjoner. Likevel er Aveny-Ts versjon av Skam en langt grunnere opplevelse enn Julie Andems NRK-serie. Hvorfor?

Dybden er borte

I iveren etter å få med alt, har teateret tatt for lett på de to viktigste historielinjene i sesong én: Eva som vil kjempe seg ut av Jonas’ skygge. Og trekantforholdet Jonas-Eva-Isak. Sistnevnte har elementer fra Shakespeares Othello, der Jago manipulerer frem kameratens sjalusi. Men her bygges ikke forholdet mellom Isak og Jonas opp.

Kristian Ridder-Nielsen

Vi får ikke se de tre som tøyser og flørter seg gjennom høsten, helt til det blir vinter og både følelser og kropper pakkes inn. Jonas’ lett nedlatende kommentarer er strøket. Her er han ingen belærende raddis, ingen cool type som alltid velger «bros before hoes».

Aveny-T har gjort Jonas om til en hvilken som helst forelsket tenåring.

18 år gamle Sylvester Byder spiller ham godt som nettopp det, men alle nyanser i karakteren er borte fra manus.

Fakta: Skam Av Julie Andem og Mari Magnus

Spilles på Aveny-T i København.

Regi: Martin Lyngbo

Scenografi: Jon Stephensen

Dramaturg: Line Mørkeby

Kostymedesign: Michael Nør

Med: Frida Joanna Krøgholt, Sylvester Byder, Mathias Käki Jørgensen, Sofie Salee, Nanna Finding Koppel. Asil Al-Asadi, Karla Rosendahl Rasmussen og Jonathan Stahlschmidt.

Veldreid komedie

Isteden er Skam blitt en veldreid komedie for ungdom, der særlig jentegjengen trer frem som tydelige typer. Hver og en av karakterene forteller deler av historien til publikum, selvsagt introdusert med Skams gule signaturbokstaver på bakteppet. Noen ganger deler de tankene sine til publikum. Andre ganger leser de sceneanvisningene.

Dette funker ganske så bra, og gir en tydelig ramme til forestillingen. Noen av bikarakterene har også fått en tydeligere motivasjon enn i serien. Chris (Sofie Salee) drives av å holde venninnegjengen samlet, mens Sana (Asil Al-Asadi) er ærlighetens apostel.

Kristian Ridder-Nielsen

Særlig Vilde er god i teaterversjonen. Nanna Finding Koppel spiller henne langt fra blond og enkel, hun er bare veldig desperat. En desperat lengsel etter å bli elsket som øker gjennom kvelden, og etter hvert kravler seg inn i publikum.

Aveny-T finner Vilde opp på nytt som en tragikomisk teaterfigur, og det er sannelig godt gjort.

Elegant teaterhåndverk

Martin Lyngbo er en av Danmarks mest kjente regissører. I mange år har han drevet det legendariske teateret Mungo Park, der blant annet Jakob Oftebro slo gjennom som skuespiller.

Og det er mye godt håndverk i teaterversjonen av Skam. Snerten i replikkene tåler scenens format. De komiske situasjonene er ivaretatt.

Karakterene som er strøket, er hjertelig til stede som et kor av Penetrator-Chris’er, rasende Iben’er eller giftige Ingrid’er. Det er så elegant løst, at jeg tror fansen ikke engang tenker på det som teater.

Likevel synes jeg Skam er blekere enn originalen, slik det ofte blir når man går inn for å lage en kopi.