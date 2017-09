Slik blir det nye regjeringskvartalet

– For en arkitekt er dette drømmeoppgaven, sier Gudmund Stokke, prosjektleder for «Adapt» og leder i arkitektfirmaet Nordic Office of Architecture.

Onsdag kunngjorde Statsbygg at forslaget «Adapt» av prosjektgruppen Team URBIS vinner konkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet.

– Å få lov til å være med og tegne et så viktig anlegg, føles meningsfullt. Men jeg er også alvorstynget over det ansvaret som ligger på oss som arkitekter og ingeniører. Dette er et interessant og krevende oppdrag av stor betydning, både for byen og landet, sier Stokke.

Bak prosjektet «Adapt» står Team URBIS. De består av Nordic Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Haptic Architects, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen og AS Scenario interiørarkitekter.

– Overbevisende

– Dagens vinnere svarer overbevisende på alle kriterier i konkurransen. Bygningene er fint nedskalert og blir særpregede bygg for vår tid. Team URBIS’ forslag gir gode arbeidsplasser og løser kravene våre, sa Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, da vinneren ble utropt onsdag.

Av juryen ble det lagt vekk på at forslaget «Adapt» er fleksibelt for videreutvikling. «Adapt» har tidligere møtt en del kritikk for å gjøre Regjeringskvartalet for tett og massivt. Men ingen bygg eller departement skal flyttes ut av Regjeringskvartalet, ifølge direktør Nikolaisen.

– Vi er helt sikre på at Regjeringskvartalet vil bli diskutert mye fremover og at flere vil ha meninger om det. Det er viktige politiske beslutninger som må tas før vi kommer i gang, og forslaget skal forhåpentligvis behandles i Stortinget i 2019, sier han.

Forventet byggstart er i 2020, og Regjeringskvartalet vil tidligst stå ferdig i 2025.

Men hvordan ble egentlig det gamle regjeringskvartalet til? Her kan du se historien om Høyblokken og Y-blokken – og om arkitekt Erling Viksjøs visjoner

Statsbygg

En plass for alle

Det nye regjeringskvartalet kommer til å få en stor park og flere gjennomganger enn det har vært tidligere.

– Vi har lagt opp til at flere folk skal trekkes til og bruke byrommet. Bevegelse og liv på gatenivå skal være i fokus, sier Gudmund Stokke i Team URBIS.

Minnesmerket og plasseringen for 22. juli-senteret er ennå ikke fastslått, men Team URBIS foreslår at 22. juli-senteret skal plasseres i en paviljong som vender ut mot Johan Nygaardsvolds plass.

I tillegg skal alle byggene i regjeringskvartalet, bortsett fra Høyblokken, være i samme høyde som byggene i nærområdet.

– Fasaden skal være fin i dag, men også om førti år. Anlegget skal ikke være prangende, men det skal være vakkert og ha en varig, vennlig og verdig karakter som gjør at det kan representere det norske demokratiet over tid, sier Stokke.

Fakta: Dette er konkurransen om regjeringskvartalet 24. juni 2016 lyste Statsbygg lyste ut en «tverrfaglig plan- og designkonkurranse» for videre utvikling av Regjeringskvartalet.

Statsbygg mottok åtte søknader innen fristens utløp 15. september 2016. Syv av dem ble invitert til å delta i konkurransen fra februar til mai 2017.

En jury vurderte forslagene anonymt og kåret to vinnere i juni.

Prosjektgruppene bak Adapt og Lysning forhandlet med Statsbygg, og gruppen som hadde det beste tilbudet samlet sett, fikk prosjekteringskontrakt.

Team URBIS sitt løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt denne høsten.

STATSBYGG

Usynlig sikkerhet

Prosjekteringskontrakten er verdt mellom 500 millioner og én milliard kroner. Ifølge Statsbyggs nettsider skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027.

Anlegget skal ha «fremtidsrettede arbeidsforhold» innvendig.

Stokke er særlig fornøyd med fotgjengerstrøket i annen etasje av anlegget, hvor alle møteplasser som bibliotek, kafé og kantine ligger, og som binder alle bygningene og departementene sammen. Dette skal tilrettelegge for samarbeid mellom departementene.

Hvordan sikkerheten skal opprettholdes på området, er inntil videre unndratt offentligheten.

– Vi prøver å designe sikkerheten så den glir naturlig inn i bylandskapet og det ikke fremstår som barrièrer. Folk skal kunne passere tvers igjennom uten å legge merke til sikkerheten, sier Stokke.

Statsbygg

Syv ble til én

Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starte i 2018. Statsbygg har allerede revet S-blokken. Regjeringen har forsikret om at kunsten til Pablo Picasso, som noen av de gamle byggene er utsmykket med, skal tas vare på.

Siden februar i år har syv prosjekteringsgrupper arbeidet med å utvikle forslag til et nytt regjeringskvartal i Oslo.

Blant de syv teamene som deltok i finalerunden, var det hele 59 firmaer, hvorav 20 var arkitektkontorer. Forslagene deres har vært utstilt i 22. juli-senteret.

STATSBYGG