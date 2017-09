1 2 3 4 5 6 Our souls at night

Strømmetjenesten Netflix satser for alvor på film, også den kvalitetsbevisste voksenfilmen. To av de 17 filmene i hovedprogrammet til Cannes-festivalen var fra Netflix i år. På Sundance-festivalen tidligere i år kjøpte de opp hele ti filmer til egen distribusjon.

Our souls at night er en egenproduksjon, og filmen viser at Netflix er på rett vei. Den er basert på en roman av Kent Haruf, og filmen er slett ikke så mørk og dyster som tittelen skulle tilsi.

Jane Fonda og Robert Redford har ikke spilt mot hverandre siden Sydney Pollack brakte dem sammen for Den elektriske rytter i 1979. 38 år senere er kjemien fortsatt på plass.

Forelskelsen er ikke forbehold unge

Kerry Brown / Netflix

Det hele starter en natt. Louis Waters (Robert Redford) får som vanlig ikke sove. Det gjør heller ikke Addie Moore (Jane Fonda). De har vært naboer i 40 år, men kjenner hverandre knapt før det øyeblikket hun banker på døren og kommer med et originalt forslag.

Our souls at night byr ikke på stort drama, men er en intim studie av de små øyeblikkene som ender opp med å forme livene våre. Det er også befriende å se at forelskelsen ikke er forbeholdt tenåringer og unge selv i en Hollywood-film. Altfor få filmer handler om den godt voksne kjærligheten som her får fritt spillerom. Den kan være like nervepirrende og storartet som når du er ung.

Forskjellen er kanskje at Addie og Louis er mer rett på sak. Hele filmen starter med at hun spør om han kan være interessert i å sove over hos henne. Det starter ikke med et kroppslig begjær, men med to ensomme mennesker som har levd sine liv og bærer på sine sorger og tragedier. Selv om livet er inne i den siste fasen, betyr det ikke at lykke kun er for unge.

Sterke skuespillere

Kerry Brown / Netflix

Regissør Ritesh Batra slo gjennom med The Lunchbox (2013) hvor han viste at han er god på å skildre de nære øyeblikkene. De beste scenene er når Fonda og Redford får vist hva de kan, enten når de ligger i sengen og prater, eller når Redford sniker seg inn bakdøren for å unnslippe naboenes nysgjerrige blikk.

Det krever sterke og drevne skuespillere å holde på interessen i en historie som har en ganske flat spenningskurve. Filmens hake er at den har svak fremdrift og fremstår litt episodisk og stillestående.

Samspillet mellom Redford og Fonda er elektrisk og drar deg inn i historien. Selv om begge er ganske glatte i ansiktet, har de fortsatt mye mimikk igjen, og de fremstå som to troverdige mennesker som har levd et langt liv.

Our souls at night scorer også på at den ikke er overvettes sentimental. Filmen er rørende uten at du føler at du blir manipulert. Hvis dette er hva Netflix definerer som kvalitetsfilm for et voksent publikum, kan de godt fortsette i dette sporet.