Karl Seglem sanser naturen, fornemmer dens kraft og tar innover seg dens sårbarhet. Miljøet er i ulage, og det bør bekymre oss alle. Han vil vekke oss.

Ikke med slagord og pekefinger, men gjennom musikk. Resultatet er et mesterstykke av et album, et sterkt og høyst inspirerende miljøargument til glede og ettertanke.