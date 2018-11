Aftenpostens Ingunn Økland skrev i sin anmeldelse fra august at Maria Kjos Fonn med sin «djerve roman» om overgrep løfter arven etter Herborg Wassmo.

– Mange har skrevet godt om at det er for jævlig å være ung. Men få har gjort det bedre enn Maria Kjos Fonn, mente VG om Kinderwhore og kastet terningkast fem.

Boken er Fonns andre. For den første, novellesamlingen Dette har jeg aldri fortalt til noen, fikk hun Aschehougs debutantpris i 2014 og ble også nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris.

Kinderwhore handler om Charlotte, som er tolv år da stefaren hennes forgriper seg på henne første gang. Det seksuelle misbruket foregår i ett år før han og moren bryter forholdet.

I etterkant blir Charlotte seksuelt utagerende, kalt hore på skolen, på et tidspunkt prostituerer hun seg, og hun bruker sex som byttevare mot både rus, tjenester og for å slippe unna vold.

Les Aftenpostens intervju med Maria Kjos Fonn: Håper leserne vil forstå hvorfor noen velger selvskading, rus eller prostitusjon for å takle traumene.

Delt ut siden 1992

Nominasjonene til Brageprisen ble klare torsdag, og i klassen for skjønnlitteratur er også Trude Marstein nominert for romanen Så mye hadde jeg, Tore Kvæven for sin bok fra vikingtidens Grønland, Når landet mørkner og Gunnar Wærness for diktsamlingen Venn med alle.

Brageprisen har vært delt ut hvert år siden 1992 og er en av Norges viktigste litterære priser. Den deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som mål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.

Forfatterbiografier

Foruten skjønnlitteratur deles prisen ut for barne- og ungdomsbøker, sakprosa og en åpen klasse, som i år er populærvitenskap for voksne og barn/ungdom.

I klassen sakprosa er to forfatterbiografier nominert. Arild Bye er nominert for sin biografi om Arne Paasche Aasen og Peter Normann Waage for biografien om André Bjerke.

I denne klassen er også Helene Uri, som er Aftenpostens språkspaltist, nominert for Hvem sa hva? Journalistene Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal er nominert for Borgerlønn.

I den åpne klassen er Grønne greier – om natur og miljø og sånn av Aftenpostens klimajournalist Ole Mathismoen og illustratør Jenny Jordahl nominert. Det er også bøker om menneskets grunnstoffer, insekter og livets første mysterium.

I klassen barne- og ungdomsbøkene er forfatterne Anna Fiske, Kaia Dahle Nyhus, Kristin Roskifte og Arne Svingen nominert.

Hvem som får Brageprisene for 2018 blir kjent 22. november. Da deles prisene ut på Dansens Hus i Oslo.